Знаменитости 05 апреля 2023, 11:58 Актриса Молоховская рассказала о своих творческих планах на 2023 год кинопоиск

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Белорусская и российская актриса театра и кино Екатерина Молоховская, наиболее известная зрителям по ролям в популярных молодежных сериалах «Универ», «Трудные подростки», «Зона комфорта», призналась, что хотела бы поработать с известным российским режиссером с Андреем Звягинцевым. О своих творческих планах артистка рассказала в беседе с «ФедералПресс».

По словам Молоховской, ее текущий год будет насыщен различными интересными проектами. Так, летом стартуют съемки пятого сезона сериала «Трудные подростки». Также в недавнем времени сценаристы «Зоны комфорта» сообщили о том, что закончили работу над сценарием.

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Актриса подчеркнула, что о многих своих предстоящих проектах она пока не может говорить из-за подписания соглашения о неразглашении информации. Также Молоховская отметила, что ее коллегам по цеху очень повезло, ведь актриса имеет психологическое образование и может успокоить любого человека на площадке.