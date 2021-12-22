Актриса Мишулина объяснила, что включает в себя понятие «блистательный актер»

Актриса Карина Мишулина рассказала, что блистательный актер может сыграть все, что угодно. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным NEWS.ru, такой актер должен обладать высоким уровнем профессионализма, харизмой и талантом, считает Мишулина. При этом он всегда пробует новое и не боится выглядеть смешно.

«Это человек, который полностью погружается в работу и отдает себя профессии», — заключила артистка.

Она добавила, что такой актер может сыграть все, что угодно, и удивляет других умением вжиться в роль.