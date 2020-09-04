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    04 сентября 2020, 12:29

    Актриса Мерьем Узерли объявила о беременности

    Алена Макаренко

    Немецкая актриса Мерьем Узерли ждет второго ребенка. Об этом сообщило издание Sozcu.
    Актриса Мерьем Узерли объявила о беременности

    «У меня родится девочка», — заявила Узерли.

    Артистка находится на пятом месяце. По прогнозам врачей, роды пройдут в начале 2021 года.

    Мерьем уже воспитывает шестилетнюю дочку Лару. По словам знаменитости, девочка давно мечтает о брате или сестренке, поэтому рада новости о скором появлении на свет малышки.

    Кто отец будущего ребенка, неизвестно. По данным турецкого СМИ, возлюбленный актрисы родом из Америки, но около года живет в Германии. Пара познакомилась в Берлине.

    Поклонники еще в июле заподозрили Мерьем в беременности. Однако звезда до последнего времени не отвечала на предположения поклонников.

    Отец Лары — турецкий предприниматель Джан Атеш. Еще до рождения ребенка пара объявила о помолвке, однако вскоре молодые люди расстались. Актриса улетела от бывшего в Германию. Атеш долгое время отказывался материально участвовать в воспитании ребенка, писал сайт «Утро.ру».

    Мерьем Узерли — турецко-немецкая актриса и модель. Она известна по сериалу «Великолепный век».

    Новости SMI.FM