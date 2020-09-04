Актриса Мерьем Узерли объявила о беременности

«У меня родится девочка», — заявила Узерли.

Артистка находится на пятом месяце. По прогнозам врачей, роды пройдут в начале 2021 года.

Мерьем уже воспитывает шестилетнюю дочку Лару. По словам знаменитости, девочка давно мечтает о брате или сестренке, поэтому рада новости о скором появлении на свет малышки.

Кто отец будущего ребенка, неизвестно. По данным турецкого СМИ, возлюбленный актрисы родом из Америки, но около года живет в Германии. Пара познакомилась в Берлине.

Поклонники еще в июле заподозрили Мерьем в беременности. Однако звезда до последнего времени не отвечала на предположения поклонников.

Отец Лары — турецкий предприниматель Джан Атеш. Еще до рождения ребенка пара объявила о помолвке, однако вскоре молодые люди расстались. Актриса улетела от бывшего в Германию. Атеш долгое время отказывался материально участвовать в воспитании ребенка, писал сайт «Утро.ру».

Мерьем Узерли — турецко-немецкая актриса и модель. Она известна по сериалу «Великолепный век».