Знаменитости 03 июля 2023, 00:08 Актриса Мэг Джонсон умерла спустя 4 месяца после смерти мужа Соцсети

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Актриса Мэг Джонсон умерла спустя четыре месяца после смерти супруга Чарльза Фостера — диктора ITV Granada. О смерти звезды британских мыльных опер сообщили ее близкие, они опубликовали совместное заявление с ее агентством талантов Jorg Betts Associates и ITV Emmerdale.

«С большой грустью мы сообщаем, что актриса Мэг Джонсон мирно скончалась вчера вечером в окружении своих родных.<…> Она построила выдающуюся карьеру, а ее последней работой была блистательная роль в сериале „Ферма Эммердейл“», — гласил некролог.

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Актрисе было 86 лет. Незадолго до смерти Мэг Джонсон поставили диагноз деменция.

Артистка играла Перл Лэддербэнкс в мыльной опере «Ферме Эммердейла» с 2003 года, сериал выходил на экраны с 1972 года. Супруги прожили в браке 42 года, муж Мэг был ее ровесником.