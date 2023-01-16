Знаменитости 16 января 2023, 15:33 Актриса Медынич рассказала о своих любимых местах в Петербурге РИА «Новости»

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Известная российская актриса театра и кино Ольга Медынич поделилась своими любимыми местами, которые она всегда посещает в родном Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала сайту Piter.TV.

По словам артистки, одним из ее самых любимых мест в Петербурге является район между Фонтанкой и Таврическим садом. Также Медынич очень нравится гулять в окрестностях Казанского собора — именно там актриса ощущает все величие колоннад храма и некую таинственность.

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Самый лучший вид на Санкт-Петербург, по мнению артистки, открывается с колоннады Исаакиевского собора. Этот вид стоит того, чтобы преодолеть препятствие в 300 ступенек.

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Ольга Медынич отметила, что свой вечер непременно стоит провести в одном из театров города. Она посоветовала посетить Молодежный театр на Фонтанке, в котором прослужила несколько лет.