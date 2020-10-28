Актриса Машная призналась, что потеряла ребенка от Приемыхова

Она вспомнила, что сильно влюбилась в будущего супруга, который был старше ее на 21 год. Актер не хотел детей, однако она забеременела. На раннем сроке артистка потеряла нерожденного наследника.

«Я бы родила этого ребенка, если бы смогла. Но там наверху все решилось по-другому. Валера не отказывался от меня, мы как-то это прошли вместе, никакой драмы не было. Никто не виноват», — объяснила звезда советского кино.

В августе 2000 года скончался Приемыхов. В тот момент он уже давно был разведен с Машной. У артиста был рак мозга. Ольга Владимировна до последних дней поддерживала бывшего мужа.

«Я хотела навестить его в больнице, но Валера отказал мне. Он хотел, чтобы я запомнила его здоровым, настоящим мужчиной», — отметила актриса.

Она рассказала, что разрыдалась, когда положила трубку. Этот разговор с экс-супругом стал последним. Машная верила в выздоровление Приемыхова. Она заключила, что бывший супруг остается для нее родным и главным человеком в жизни.