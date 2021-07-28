Марина Федункив рассказала подробности своей свадьбы с молодым итальянцем

Известная российская комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив заключила брак с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Супруги оформили роспись в одном из московских МФЦ. Празднование же, по словам звезды «Реальных пацанов», пройдет в день ее 50-летнего юбилея. Об этом сообщило РИА ФАН.

Женщина рассказала, что кадры с торжества можно будет увидеть на телеканале «Пятница!» в специальном выпуске проекта «Четыре свадьбы». Она отметила, что празднование состоится 27 августа, в день ее юбилея.

«Обещаю: в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу. Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим. Муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны. А вот свадебное платье и торт будут!» — рассказала знаменитость.

Федункив заявила, что на свадьбе будут присутствовать много знаменитых людей. Специально к торжеству из Италии прилетят мама супруга и его друзья.

Знаменитость рассказала, что в их отношениях царят гармония и равноправие. Актриса отметила, что в ее муже нет черт, которые могли бы раздражать.