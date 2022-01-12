Актриса Марина Ермошкина назвала «идеальное место для изоляции»

Актриса Марина Ермошкина в разговоре с NEWS.ru назвала идеальное место для самоизоляции. По ее мнению, это Мальдивы.

Актриса отметила, что особенно хорошо можно провести время на островах, если снимать виллу, а не номер в отеле. Ермошкина рассказала, что отдых на островах спокойный и размеренный, он дает возможность не пересекаться с другими туристами.

«На Мальдивы не нужна виза, и в этом райском месте круглый год летняя погода. Когда кругом вирусы — это прекрасное место отдохнуть и душой, и телом. На Мальдивах отели располагаются на небольших островах, и у всех есть прекрасная возможность не находиться в плотном контакте с другими отдыхающими. Проживание на вилле, а не в отеле для изоляции идеальное место, кроме того, там безупречная природа: чистое, прозрачное лазурное море и белый песок», — рассказала актриса.