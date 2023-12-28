Знаменитости 28 декабря 2023, 01:46 Актриса Марина Александрова покинула Россию Актриса Марина Александрова уехала из России в Китай в отпуск РИА «Новости»

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Актриса Марина Александрова улетела из России. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

«Улететь, набраться впечатлений и вырасти вместе с детьми, понять, что в Шанхае найден любимый Париж и вспомнить вкус пельменей, хоть их и называют здесь дим самами, что не говори, раз в десять лет можно сделать исключение и откусить пельмень по полной», — заявила она.

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К публикации артистка прикрепила несколько фотографий с отпуска. На них звезда гуляет по китайским улицам в пальто шоколадного цвета, ярком оранжевом шарфе, свободных джинсах и темных очках. На некоторых снимках позируют дети звезды — сын Андрей и дочь Екатерина.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте, которая недавно вернулась в Россию из США, после новогодних каникул снова улетит в Америку. По данным журналистов, вокалистка приехала на родину для выступления на праздничных корпоративах.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.