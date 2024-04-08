Знаменитости 08 апреля 2024, 15:02 Актриса Мария Шумакова родила первенца Актриса Мария Шумакова впервые стала мамой Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Актриса Мария Шумакова впервые стала мамой. У 35-летней звезды сериала «Сладкая жизнь» родился сын. Артистка поделилась радостной новостью в социальных сетях.

Шумакова выложила селфи из роддома. Она также сообщила поклонникам имя новорожденного.

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«Счастливая мать Леонида», — подписала фото артистка.

В сериале, который принес актрисе любовь зрителей, она сыграла мать двоих детей. В реальности же новорожденный стал первым ребенком звезды.

Шумакова замужем за сотрудником Comedy Club Production Славой Гусевым. Пара поженилась в 2022 году.

Ранее актриса Сьюки Уотерхаус впервые показала общественности фотографию с новорожденным ребенком от звезды саги «Сумерки» Роберта Паттинсона. Она предстала на пленочном фото с ребенком на руках. Девушка максимально закрыла новорожденного руками, показав лишь темные волосы младенца. Имя и пол первенца пара держит в секрете.