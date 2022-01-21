21 января 2022, 15:03
Актриса Мария Горбань уменьшила грудь
Актриса Мария Горбань, звезда сериала «Кухня», перенесла операцию по уменьшению груди после беременности. Об этом сообщила «Газета.ru».
Об операции актриса сама рассказала в Instagram. Она призналась, что уменьшает грудь не впервые.
«В очередной раз уменьшила грудь. Кто-то пришивает, а я все убираю. Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70Е, девочки меня поймут. И при каждой беременности она становилась еще больше», — написала Мария.