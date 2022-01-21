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    21 января 2022, 15:03

    Актриса Мария Горбань уменьшила грудь

    Полина Гребенщикова

    Актриса Мария Горбань, звезда сериала «Кухня», перенесла операцию по уменьшению груди после беременности. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Об операции актриса сама рассказала в Instagram. Она призналась, что уменьшает грудь не впервые.

    «В очередной раз уменьшила грудь. Кто-то пришивает, а я все убираю. Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70Е, девочки меня поймут. И при каждой беременности она становилась еще больше», — написала Мария.