Актриса Мария Горбань показала подписчикам фото с дочерью Стефанией

Девочка родилась в 2014 году. Ее отцом является первый муж Горбань осветитель Олег Филатов. В настоящий момент актриса замужем за режиссером Кириллом Зоткиным. Пара познакомилась в середине 2016 года. Он смог найти общий язык с маленькой дочерью своей возлюбленной, сообщил сайт «Дни.ру».

Пользователи Сети отметили, что девочка быстро растет, и оставили большое число комплиментов под публикацией. Многие отметили сходство знаменитой мамы с наследницей: «Мои любимые милашки», «Точнейшая копия!», «Какие красотки».

Ранее на своей странице Горбань рассказывала, что период самоизоляции, который ввели по причине распространения коронавируса, она провела за городом в своем особняке вместе с родными. Знаменитость активно вела свои страницы в социальных сетях. Вместе с мужем артистка делились своими буднями, выставляя совместные фото и видео.