Актриса Максимова устроила откровенную фотосессию

Актриса Агата Максимова выложила откровенные фотографии. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на ее соцсети.

На одном фото Максимова запечатлена в телесном боди, а на остальных она без одежды, ее тело прикрыто куском ткани. В тексте поста актриса уточнила, что ее фотографом был Франсуа Бертье.

Ранее в интернете раскритиковали наряд Хейли Бибер на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пользователи сочли ее образ слишком откровенным.

После визита в Елисейский дворец, Джастин Бибер поделился снимком на своей странице в Instagram. На кадре он стоит в обнимку с супругой, президентом Франции и первой леди страны. Его супруга одета в костюм песочного цвета, который состоит из юбки-карандаша и слегка прикрывающего грудь топа. Образ завершают летние босоножки на тонких завязках.

Некоторые СМИ все же назвали наряд Хейли Бибер стильным, но мнение пользователей Сети было другим. По их словам, модель выглядела так, будто только что вышла из ночного клуба. Подписчики певца посчитали, что на встречу с главой государства надо было прийти в более сдержанном наряде.