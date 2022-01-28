Актриса Максимова пришла на публичное мероприятие с актером Плетневым

Актриса Полина Максимова пришла на премьеру фильма «День слепого Валентина» со своим коллегой Кириллом Плетневым. Об этом сообщило ИА Nation News.

Долгое время Максимова встречалась с актером Егором Корешковом. Было известно, что у них в отношениях есть проблемы. Потом Корешкова видели в компании актрисы Дарьи Авратинской, после чего появились слухи, что пара рассталась.

Теперь актриса появилась на публике с Плетневым. Также она прилюдно поцеловала его в щеку.

Ранее актер Александр Пашутин отметил свое 79-летие и рассказал о планах на будущее. Он рассказал, что этот день рождения отметит дома с семьей. Но вот на свое 80-летие актер планирует отправиться в путешествие.

Также Пашутин рассказал о спектаклях, в которые сыграет в ближайшее время. Он отметил, что ждет окончания коронавируса, чтобы залы театров снова были наполнены. Кроме того, актер добавил, что в его планах — участие в зарубежных постановках. Он нашел агента из Австралии и теперь учит английский язык.