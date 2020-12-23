Актриса Людмила Артемьева устроит пижамную вечеринку на Новый год

Звезда сериала «Сваты» заметила, что в период пандемии коронавируса многие семьи сплотились и будут отмечать зимние праздники вместе. Артемьева пояснила, что в прошлые годы в этот период у нее были гастрольные туры. Она поделилась планами устроить пижамную вечеринку.

«Главный тренд новогодних встреч — это семья. На самом деле Новый год в семье — это очень редкий для меня случай. Потому что, как правило, это гастрольный тур либо до, либо после. Очевидно, дресс-код будет эксклюзивный. Я так понимаю, что это пижамная вечеринка будет у нас», — уточнила знаменитость.

Артемьева вместе с родными решила, что Новый год должен быть радостен для каждого лично. Она подчеркнула, что на столе обязательно будет праздничная выпечка. Также актриса с семьей испечет домашние торты. Она рассказала, что любит делать эксклюзивный крем, после чего забывать рецепт, чтобы каждый раз он был новым. По словам артистки, мама научила ее всегда готовить блюда по-своему.