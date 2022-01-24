Актриса Любовь Толкалина заявила, что не стесняется своей наготы

Российская актриса Любовь Толкалина заявила, что не стесняется позировать перед фото и видеокамерами в полностью обнаженном виде. По словам женщины, отказаться от обнаженных снимков она вряд ли когда-то сможет. Фотоинтервью с артисткой появилось на YouTube-канале «Георгий За Кадром».

Толкалина призналась, что недавно ей приснился немного странный сон. В детали она вдаваться не стала, лишь сообщила, что увиденное заставило ее пересмотреть собственное отношение к эротическим снимкам. Женщина решила больше никогда не снимется голой, однако потом все же изменила свое мнение, отметив, что отказаться от обнаженных фотографий никак нельзя, написало «Утро.ру».

Она добавила, что Россия богата такими природными красотами, которые так и манят раздеться.

«Потому что существует такое состояние: просто кричишь „Стоп!“. Останавливаешь машину, выбегаешь из нее в это поле и просишь снимать видео. У меня бывает так очень часто», — призналась кинозвезда.

Толкалина заявила, что иногда просит помочь незнакомцев на улице сделать фото. Своей наготы Любовь не стесняется еще с детства, с тех самых пор, как начала заниматься синхронным плаванием. Именно тогда артистка почувствовала полную уверенность в своих формах.