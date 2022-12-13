Знаменитости 13 декабря 2022, 17:48 Актриса Любовь Толкалина продемонстрировала фанатам свою фигуру Актриса Любовь Толкалина опубликовала фото в облегающем платье tolkalinaliuba / Telegram

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Актрисе Любови Толкалиной 44 года, однако она до сих пор остается в прекрасной форме. Недавно она опубликовала фотографию в облегающем платье, чем сильно удивила фанатов. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на vokrug.tv.

Фотографию актриса сделала в гримерке. На ней Толкалина изображена в облегающем платье, которое подчеркивает все достоинства ее фигуры. В подписи актриса рассказала, что на данный момент начался финальный этап съемок сериала «Престиж».

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Толкалина не стесняется публиковать фотографии без фотошопа. Она регулярно радует фанатов новыми изображениями.

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Ранее актриса заявила, что ее совершенно не смущает позирование в обнаженном виде для фото- и видеосъемки. Она призналась, что вряд ли когда-нибудь сможет отказаться от такого вида искусства. При этом Толкалина заявила, что своего тела перестала стесняться еще в юном возрасте, когда начала заниматься синхронным плаванием.