Актриса Любовь Толкалина поделилась подробностями брака с Кончаловским

Актриса Любовь Толкалина, состоявшая в отношениях с Егором Кончаловским, рассказала, что долгое время чувствовала себя несчастной. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт артистки.

Толкалина отметила, что ни маленькая дочка, ни семейная жизнь, ни съемки в кино не делали ее счастливой. В 23 года ее жизнь была похода на «сущий ад». Актриса считала себя самым несчастным существом в мире.

«Внутри абсолютно неприкаянная, неуверенная в себе, полная разруха, ни царя в голове, ни богоявления… Несчастная до самоистязания. Считавшая себя полной дурой и уродом, искусно скрывающая это, научившись широко улыбаться в любых непонятных обстоятельствах… Скажите, это со всеми так в этом возрасте? Или бывает как-то иначе?», — написала в соцсетях актриса.

Любовь отметила, что на ее депрессивное состояние тогда повлиял тот факт, что она слишком рано взвалила на себя семейные обязанности. Кроме того, ее сильно подкосила смерть младшего брата.

Толкалина и Кончаловский сообщили о разрыве отношений в 2017 году. Тогда, по словам актрисы, расставание позволило ей пересмотреть отношение к экс-возлюбленному, она научилась дружить с бывшим мужем. Причина развода заключалась в том, что Егор много времени уделял работе, однако в какой-то момент он перестал стремиться к новому и «сел на третьем этаже своей дачи», заключила артистка.