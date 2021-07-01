Актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни

Актриса Любовь Омельченко скончалась на 74-м году жизни. Она умерла от коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Союза кинематографистов России.

«29 июня на 74-м году жизни из-за „чумы XXI века“ — коронавируса — перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны — женщины безгранично доброй, которой хватало и на детей-инвалидов в детском доме, и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу», — говорится в сообщении.

Коллеги тепло отзывались об Омельченко. Они называли ее актрисой «ушедшего советского времени». По их словам, она на протяжении многих лет ждала приглашения от какого-нибудь режиссера.

В фильмографии актрисы 50 фильмов, благодаря которым она получила известность. В их числе «Наше призвание», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца», «Две судьбы», «Бумер», «Под ливнем пуль», «Платина», «Угрюм-река».