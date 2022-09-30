Фиби из «Друзей» сыграет в сериале Тайки Вайтити | 360°

Знаменитости 30 сентября 2022, 05:09 Поделиться Telegram

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Viber Фиби из «Друзей» сыграет в сериале Тайки Вайтити Актриса Лиза Кудроу сыграет в сериале Тайки Вайтити «Бандиты во времени»

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Актриса Лиза Кудроу, получившая известность благодаря роли Фиби в сериале «Друзья», исполнит роль в новом сериале режиссера и продюсера Тайки Вайтити. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

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Новый сериал будет носить название «Бандиты во времени» (Time Bandits). Сюжет будет основан на одноименной картине 1981 года. Всего сериал будет состоять из 10 серий. Он выйдет на стриминговой платформе Apple. Актрисе досталась одна из главных ролей.

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