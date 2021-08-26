Актриса Лиза Арзамасова вернется в театр через месяц после родов

Актриса Лиза Арзамасова, недавно родившая от фигуриста Ильи Авербуха, решила в сентябре вернуться в театр. Ее можно будет увидеть в МХАТ имени Горького и Театре наций. Об этом рассказал StarHit.

По данным издания, актриса появится в постановке «Нюрнбергский вальс» и в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях».

Пока в семье работает только Авербух. Продюсер ледовых шоу уехал в Нижний Новгород, где занимался подготовкой гала-концерта к 800-летию города. В Москву он приехал на несколько дней, чтобы забрать жену с ребенком из роддома. А после этого он снова уехал по рабочим делам.

«Мне удалось вырваться, чтобы поздравить Лизу и увидеть малыша. После этого всю неделю я был в Нижнем Новгороде. После мероприятия первые мысли — о семье. А про отпуск пока не думаю, так как впереди большое количество проектов», — рассказал он.

Ранее Авербух рассказал, что жена родила ему настоящего богатыря. Для актрисы это первый ребенок, а у ее супруга уже есть старший сын Мартин, которому сейчас 16 лет.