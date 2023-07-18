Знаменитости 18 июля 2023, 16:39 Актриса Линдси Лохан родила сына

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Голливудская актриса Линдси Лохан стала мамой. У 37-летней знаменитости появился сын. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на TMZ.

Отцом ребенка является 36-летний финансист Credit Suisse Бадер Шаммас.

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Звезда фильма «Дрянные девчонки» дала новорожденному имя Луай, что в переводе с арабского означает «защитник». Роды проходили в Дубае. Сейчас в город направляется семья актрисы, чтобы познакомиться с появившимся на свет мальчиком.