Знаменитости 26 июня 2023, 03:39 Актриса «Ленкома» Митрошина сломала челюсть из-за наезда электросамоката Актриса «Ленкома» Алена Митрошина попала в ДТП с электросамокатом РИА «Новости»

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Актриса «Ленкома» Алена Митрошина получила множественные переломы челюсти, из-за чего выбудет из репертуара театра на два-три месяца. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер в комментарии РИА «Новости».

Варшавер подтвердил агентству ранее опубликованную в некоторых Telegram-каналах информацию о том, что артистку сбил самокатчик.

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«[Митрошина] чувствует себя не очень. Операции пока не было, будет в понедельник», — сообщил директор «Ленкома».

Также, по словам Варшавера, Митрошина «выбудет из репертуара театра» на два-три месяца.

В разговоре с ТАСС Варшавер объяснил, что артистка ехала на самокате, а на нее наехал другой самокат. У Митрошиной, по словам директора «Ленкома», перелом челюсти.

Отмен спектаклей, в которых была задействована Митрошина, не ожидается, отметил Варшавер, поскольку в постановках участвуют несколько составов. Он выразил надежду, что операция Митрошиной пройдет замечательно, и к открытию сезона она появится в спектаклях.

Полицейский на отдыхе в Санкт-Петербурге на электросамокате ранее сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок получил открытый двойной перелом челюсти. Отец пострадавшего мальчика рассказал «360», что ребенку предстоит очень сложная операция. Кроме того, у мальчика сильная гематома на ноге.