Актриса Ланина рассказала о своих экологичных привычках

Российская актриса Алина Ланина, сыгравшая жену олигарха Сильвестра в сериале «СашаТаня», рассказала о некоторых моментах со съемочной площадки, а также о своей любви к природе. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

Артистка отметила, что, подобно своей героине, она старается вести экологичный образ жизни и быть осознаннее в отношении с окружающим миром.

«Я думаю, что сейчас эта тема уже близка для всех, и только ленивый не знает про экологию, вопрос лишь в глубине погружения в ему. Слава богу, все идет к тому, что с детства людей приучают быть осознаннее в отношении с природой, потому что никому не хочется жить на мусорке. Я стараюсь в домашних условиях сортировать мусор. Пластик отдельно от бумаги, органика и стекло в разные контейнеры — если каждый начнет хотя бы с этого, то уже сделает немало для экологии», — отметила Ланина.

По поводу отношений с режиссером и другими коллегами на съемочной площадке, актриса ответила, что имела не так мало спорных моментов. Например, Сергей Потапов даже как-то кидался в нее наушниками.

«У нас было несколько режиссеров, последние пять лет мы работаем с Александром Потаповым. Он очень любит свою работу, горит этим проектом. Поэтому очень близко к сердцу принимает все происходящее, и в случае чего очень эмоционально реагирует, но по-доброму. Он может кидаться наушниками, мол, нет-нет, не то, не смешно. Но конфликтов на площадке не возникало, он всегда очень старается поддерживать добрую и смешную атмосферу на съемках», — рассказал она.

Больше всего актриса подружилась за время съемок с Алексеем Климушкиным, а также близко общалась с Анастасией Уколовой.