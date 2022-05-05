Актриса Кулакова рассказала о закулисье сериала «По законам военного времени»

Выпускница ВГИКа Лариса Кулакова, сыгравшая роль Аленки в сериале «По законам военного времени», рассказала о закулисье, а также о работе с актрисой Екатериной Климовой. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам артистки, она сразу же поняла после кастинга, что будет приглашена на эту роль, поскольку хорошо прочувствовала и отыграла сцену.

«Я знала, что действительно прожила эту сцену. Хорошо ее сыграла. И режиссер Сергей Виноградов стал смотреть с большим уважением. Он пожал мне руку и сказал: „Будем работать“. И уже месяца через полтора я полетела в Калининград: весь сериал, за исключением нескольких сцен, снимали там. И полгода я туда летала по три раза в месяц», — отметила Кулакова.

Больше всего артистке понравились съемки первой сцены, поскольку для нее это был дебют в большом кино.

«Первой и последней. Первой — потому что она в принципе была моей первой сценой в большом кино, а не в студенческом коротком метре! И играть ее предстояло с Екатериной Климовой — такой известной, талантливой и опытной актрисой. Как же я боялась сделать что-то не так, учила текст днями и ночами!», — вспоминает актриса.

Екатерина оказалась прекрасной женщиной, относилась бережно и уважительно к своим коллегам, и к ней в том числе, поэтому весь страх быстро испарился, резюмировала Кулакова.