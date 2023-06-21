Знаменитости 21 июня 2023, 11:49 Актриса Ксенофонтова призналась, что не сидит на диетах и ест много сладкого

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Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова призналась, что не сидит ни на каких диетах и ест очень много сладкого. Об этом она сообщила в беседе с Teleprogramma.pro.

Такой подход к своему питанию артистка считает неправильным и всячески пытается сократить потребление сахара. Актриса отметила, что чрезмерное употребление сладостей влечет за собой массу проблем со здоровьем, которые она уже замечает.

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Также Ксенофонтова отметила, что не снимает стресс алкоголем. Лучший отдыхом актриса назвала пребывание в абсолютной тишине.