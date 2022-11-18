Знаменитости 18 ноября 2022, 16:22 Актриса Крючкова рассказала о работе с режиссером Рязановым

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Сегодня, 18 ноября, исполнилось 95 лет со дня рождения советского и российского кинорежиссера, сценариста, актера, народного артиста СССР Эльдара Рязанова. В связи с этим советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии «Ника» Светлана Крючкова поделилась воспоминаниями о работе с режиссером. Об этом сообщило РИА ФАН.

Актриса назвала Рязанова уникальным человеком, который обладал огромным сердцем. По ее словам, режиссер всегда поддерживал артистов, устраивал для них творческие вечера.

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Кроме того, знаменитость отметила, что он с большим уважением относился к женщинам. Крючкова подчеркнула, что данное качество у мужчин встречается довольно редко.

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Артистка отметила, что на съемочной площадке Рязанов мог повысить голос, однако ругал он в основном непрофессионалов.

«С артистами он всегда был деликатен. Он старался услышать, что там внутри у самого артиста. Роли он уже пристраивал и переделывал, тихонечко корректировал под ту индивидуальность, которую он брал», — отметила Крючкова.