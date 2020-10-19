Актриса Кристина Асмус назвала размер своей зарплаты в театре

По словам девушки, она получает за спектакли в месяц чуть больше 20 тысяч рублей. Артистка призналась, что не переживает по этому поводу, так как не считает финансовый вопрос первоочередным, сообщила «Экспресс газета».

Кристина подчеркнула, что всегда ставит театральную карьеру на первое место. Асмус призналась, что не раз отказывалась от «многомиллионных съемок и корпоративов ради спектаклей, которые отменить нельзя». Актриса уточнила, что ей платят 22 тысячи рублей, сообщил сайт «Дни.ру».

После появления таких новостей пользователи Сети заподозрили что информация недостоверна. Авторы Telegram-канала «НеМалахов» заявили, что Кристина назвала только «голый оклад». При этом у нее якобы есть «надбавки, соцвыплаты и, что самое главное, — послеспектаклевые премии». Отмечается что они составляют большую часть дохода в театре имени Ермоловой.