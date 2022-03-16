Актриса Кристен Стюарт рассказала о впечатлениях от роли принцессы Дианы

Американская актриса Кристен Стюарт, получившая известность благодаря роли в картине «Сумерки», исполнила роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» Пабло Ларраина. Актриса рассказала о своих впечатлениях от работы над проектом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Стюарт рассказала, что очень прониклась к своей героине. Изучая ее биографию, Стюарт все больше понимала, что принцесса была обычным человеком, который мечтал стать ближе ко всем людям.

«Ее энергия ошеломляет. Даже если это было просто то, в чем я себя убедила, когда я была на съемках, я чувствовала, что могу объединить людей. Я говорила: „Давайте, ребята“. Это жутко. Это действительно была ее особенность», — рассказала актриса.