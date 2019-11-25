  • Актриса Ковальчук рассказала, как узнала о взрослой сестре из Сыктывкара

    25 ноября 2019, 17:56

    Андрей Иванов

    Актриса Анна Ковальчук в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что пять лет назад узнала о своей единокровной сестре по отцу. Тогда 21-летняя девушка приехала к Ковальчук в Санкт-Петербург из Сыктывкара.
    Актриса Ковальчук рассказала, как узнала о взрослой сестре из Сыктывкара

    Исполнительница главных ролей в сериалах «Мастер и Маргарита» и «Тайны Следствия» рассказала телезрителям, что ее отец несколько раз уходил от матери. Во время одного его отъездов из дома из-за ссоры из дома он стал отцом девушки Екатерины. Ее сестра навестила знаменитую родственницу в Северной столице и рассказала, что тоже мечтает стать актрисой.

    Актриса Анна Ковальчук рассказала о личной жизни и карьере на телевидении

    Подробнее

    Екатерина сначала нашла их общего отца, а потом пришла на спектакль, в котором играла Ковальчук. «Я счастлива, что обрела сестру», — рассказала заслуженная артистка России. Ее мама сначала не знала, как себя вести, но потом простила отца.

    Анне Ковальчук 42 года. В ее фильмографии около 20 телесериалов и полнометражных картин. Она снялась в «Адмирале» Андрея Кравчука и картине «Час пик» Олега Фесенко. Также актриса появлялась на телеэкране в многосерийных проектах «Мастер и Маргарита», «Тайны следствия», «Усадьба», «Годунов» и других.