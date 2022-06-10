Актриса Ковальчук показала свой образ для спектакля «Вишневый сад»

Актриса из сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук выложила фото своего образа для спектакля в японском стиле «Вишневый сад». Об этом сообщило ИА Nation News.

Уточняется, что актриса не только снимается в кино, но и играет в театре. Для новой роли она надела черное кимоно и парик. На фото у нее яркий макияж и выбеленное лицо. Некоторые подписчики отметили, что она изменилась до неузнаваемости.

Ранее актриса сериала «ИП Пирогова» Елена Подкаминская, которая исполнила главную роль, рассказала подробности экстремальных съемок в четвертом сезоне, а также поделилась своими чувствами от завершения проекта.

Она отметила, что обычно работает без дублера, но в этот раз во время съемок была сцена на краю крыши на двадцатом этаже. Актриса решила так не рисковать.

Подкаминская рассказала, что привязалась к своей героине, поэтому ей немного грустно, что проект закончился. Она отметила, что при этом заканчивать сериалы вовремя важно, так как в какой-то момент сюжет уже становится искусственным.