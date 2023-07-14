Знаменитости 14 июля 2023, 16:38 Актриса Котова рассказала, что ее героиня в «Бэби-туре» приземленная женщина

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В понедельник, 17 июля, выходит новый сериал «Бэби-тур», который рассказывает о женщинах, которые летят в США, чтобы родить там. О своей героине «ФедералПресс» рассказала исполнительница одной из главных ролей Анна Котова.

Она отметила, что играет обычную среднестатистическую женщину. У нее есть муж, и пара воспитывает трех детей. При этом Геля, которую играет Котова, по словам актрисы, сильно от нее отличается. Более того, исполнительница даже назвала героиню своей полной противоположностью.

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«Она очень приземленный человек, который просто плывет по течению. Можно даже сказать, что Геля безвольная. Она не принимает никаких ярких решений, и в ее жизни не происходит никаких переворотов. Геля — обычная среднестатистическая женщина», — рассказала Анна Котова.

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