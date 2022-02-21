Актриса Кортни Кокс заявила, что отказалась от уколов красоты

Звезда сериала «Друзья», актриса Кортни Кокс заявила, что отказывается от уколов красоты, которыми пользовалась последние несколько лет. Теперь она хочет стареть красиво без каких-либо вмешательств в организм, написал журнал Sunday Times Style.

В откровенном признании актриса отметила, что ранее даже не осознавала, насколько нелепо и странно она выглядела после уколов красоты. В один момент она поняла, что из-за инъекций «теряет себя».

«Я не понимала, что делаю со своим лицом то, чего никогда бы не сделала сейчас. И я поняла, что надо остановиться. Это было просто безумие», — процитировала «Газета.ru» слова актрисы.

Отказ от инъекций не означает, что Кокс не будет пробовать новые косметические продукты. Как заметила сама актриса, она является бьюти-шопоголиком и с удовольствием пробует новинки.

Первостепенной задачей для нее является умение хорошо выглядеть в любой ситуации. Несмотря на то, что ей через два года исполняется 60 лет, актриса по-прежнему чувствует себя молодой и старается меньше думать о возрасте.