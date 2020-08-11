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    11 августа 2020, 20:19

    Актриса Колганова рассказала о выкидыше

    Дарья Морозова

    Актриса Татьяна Колганова рассказала, что однажды у нее случился выкидыш и теперь ей не удается забеременеть. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Артистка уточнила, что не следила за своим здоровьем достаточно тщательно, потому что сама не была в курсе беременности.

    «Но во время съемок сериала „Линии судьбы“ случился выкидыш. Какое-то время пришлось полежать в больнице», — рассказала Колганова.

    Актриса призналась, что верит в хороший исход и не оставляет попыток завести ребенка со своим мужем.

    Новости SMI.FM