Актриса Колганова рассказала о выкидыше

Артистка уточнила, что не следила за своим здоровьем достаточно тщательно, потому что сама не была в курсе беременности.

«Но во время съемок сериала „Линии судьбы“ случился выкидыш. Какое-то время пришлось полежать в больнице», — рассказала Колганова.

Актриса призналась, что верит в хороший исход и не оставляет попыток завести ребенка со своим мужем.