11 августа 2020, 20:19
Актриса Колганова рассказала о выкидыше
Актриса Татьяна Колганова рассказала, что однажды у нее случился выкидыш и теперь ей не удается забеременеть. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Артистка уточнила, что не следила за своим здоровьем достаточно тщательно, потому что сама не была в курсе беременности.
«Но во время съемок сериала „Линии судьбы“ случился выкидыш. Какое-то время пришлось полежать в больнице», — рассказала Колганова.
Актриса призналась, что верит в хороший исход и не оставляет попыток завести ребенка со своим мужем.