Актриса Кейт Хадсон объявила, что выйдет замуж за отца своего младшего ребенка

Актриса Кейт Хадсон объявила о помолвке с бизнесменом, основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавой. При этом мужчина уже является отцом ее младшей дочери. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

Пара знакома уже на протяжении 15-ти лет. А в отношениях они состоят уже пять лет, с 2016-го года. В 2018 году Хадсон подарила своему избраннику дочь Рани. От прошлых отношений у актрисы есть еще двое детей -- сыновья от музыкантов Криса Робинсона и Мэттью Беллами.

Ранее известного голливудского актера Бена Аффлека заметили за выбором обручальных колец у Тиффани. Не так давно актер возобновил свои отношения с Дженнифер Лопес. Фанаты предположили, что подарок он выбирал именно для нее. Однако точной информации о том, с какой целью актер решил зайти в ювелирный магазин, не поступало. Ранее актер уже делал предложение Лопес в далеком 2002-м году.