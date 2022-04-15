Актриса Кейли Куоко заявила, что больше не выйдет замуж

Актриса Кейли Куоко, известная по сериалу «Теория большого взрыва», рассказала, что больше не планирует выходить замуж. Об этом сообщило издание Тeleprogramma.рro со ссылкой на журнал Glamour.

«Я хотела бы иметь длительные отношения или партнерство. Но я больше никогда не выйду замуж. Точно нет. Вы можете буквально поместить это на обложку», — рассказала Куоко.

Она отметила, что в целом не против отношений, но вступать в брак больше не планирует.

Актриса была замужем два раза. Сначала она была замужем за теннисистом Райаном Свитингом, но спустя три года они развелись. Потом она встречалась с Карлом Куком, сыном миллиардера Скота Кука, и в итоге вышла за него замуж. Спустя два года пара также рассталась.

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