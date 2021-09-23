Прославившаяся в роли «Эльвиры — повелительницы тьмы» актриса Кассандра Петерсон совершила каминг-аут. В своих мемуарах она заявила, что уже 19 лет состоит в отношениях с женщиной. Выдержку из последней книги актрисы привел сайт Vanity Fair.

Журналисты уже назвали признание актрисы «публичным выходом из гроба», по аналогии с «выходом из шкафа», когда известные люди раскрывают свою сексуальную ориентацию.

По словам актрисы, свою будущую любовь Терезу Виерсон она встретила с голливудском спортзале и сначала приняла ее за мужчину.

«Я не могла не заметить загорелого, татуированного и мускулистого тренера, который низко натягивал на глаза вязаную шапочку», — написала Петерсон в своих мемуарах. По словам актрисы, она бы долго оставалась в неведении, если бы не столкнулась с «тренером» в женской раздевалке. После этого женщины стали близкими подругами.

Платоническая связь переросла в романтическую, когда Петерсон развелась со своим мужем Марком Пирсоном после 25 лет брака. Тереза тогда тоже разошлась со своим давним партнером, и подруги решил съехаться.

Актриса отметила, что их отношения переросли в простое сожительство одной ночью, когда у нее появилось огромное желание поцеловать свою соседку по дому.

«Я была ошеломлена тем, что дружила с ней столько лет и никогда не замечала нашей химии», — призналась Петерсон. С тех пор они постоянно вместе. Тереза Виерсон стала постоянным помощником актрисы, но свои отношения они держали в тайне, боясь, что это негативно скажется на бренде «Эльвира».

Но сейчас 70-летняя актриса призналась, что на данном этапе своей жизни ей хочется быть честной перед собой и перед поклонниками. По ее словам, правда в том, что она счастлива рядом с любимым человеком. Если найдутся те, кого ее состояние разочарует, то она готова это принять.