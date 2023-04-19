Знаменитости 19 апреля 2023, 10:43 Актриса Юлия Пересильд рассказала о своей роли врача-хирурга в фильме «Вызов» Юлия Пересильд о «Вызове»: наш режиссер сделал операцию в космосе с перфекционизмом

Читать 360tv в

Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая роль врача-хирурга Евгению Беляеву в фильме «Вызов», рассказала, как проходили съемки проекта. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам актрисы, она давно мечтала сыграть врача, поскольку с детства любит эту профессию.

Реклама

«Я прочла не так много книг по торакальной хирургии, но еще надо отдать должное моему „космическому бро“ — нашему режиссеру. С каким перфекционизмом сделана наша операция в космосе!» — сообщила Пересильд.

Перед началом съемок актриса присутствовала на торакально-хирургической операции. Кроме того, для роли она прочла книгу торакального хирурга и военного врача Олега Куйбиды.

Фильм «Вызов» выйдет в российском прокате 20 апреля. По сюжету космонавт Олег Богданов (Олег Новицкий) получает серьезную травму и нуждается в срочной медицинской помощи. Трудность заключается в том, что операцию необходимо провести на МКС, чтобы не упустить время.