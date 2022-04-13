Актриса Юлия Меньшова заявила о своем растерянном состоянии

Российская актриса, телеведущая Юлия Меньшова заявила, что мир все больше погружается в хаос. По ее словам, она чувствуют растерянность и беспомощность на фоне последних событий. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал артистки.

«Книжки и лекции по истории, мемуарная литература — были моими проводниками по жизни: „такое уже бывало и вот как люди распорядились этим опытом!“. Но сейчас я часто чувствую себя беспомощной. И растерянной», — написала она.

Меньшова также призналась, что на фоне новостей все «накрылось медным тазом и мир трещит по швам». Артистка не строит планы и не знает о графике на предстоящие месяцы.