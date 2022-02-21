Актриса Йовович вновь станет мамой

Актриса Мила Йовович, которая приобрела популярность благодаря ролям в картинах «Пятый элемент» и «Обитель зла», снова станет мамой. Отцом ребенка является третий муж актрисы, режиссер Пол Андерсон. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал Woman.ru.

Актриса отправилась на мероприятие модного дома Prada. Его она посетила в компании супруга. Там предстали многие знаменитости. Живот девушки значительно округлился. Она надела на себя светло-розовое платье свободного кроя, однако даже через него было заметно положение.

Йовович и Андерсон поженились в августе 2009 года. До официального оформления брака их отношения длились на протяжении семи лет. В 2007 году у них появился первый ребенок — дочь. Второй ребенок у пары родился в 2015 году, а третий через еще пять лет.

Ранее дочь актрисы Миллы Йовович Эвер Андерсон, которой недавно исполнилось 13 лет, пошла по стопам звездной матери. Она снялась в очередном блокбастере киностудии Marvel.