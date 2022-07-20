Актриса Яна Кошкина: я в какой-то степени зависима от съемок, репетиций, спектаклей

Актриса театра и кино Яна Кошкина расскзаала журналистам Teleprogramma.pro о том, как ей удается совмещать плотный график работы с отпуском, а также о своей традиции, которую она старается не нарушать.

По словам Кошкиной, ее график работы состоит из постоянных съемок, репетиций и спектаклей, но несмотря на строгий режим, даже находясь в отпуске, ей поскорее хочется вернуться к работе.

«Да, режим у меня строгий. Но я получаю безумное удовольствие от своей работы. Даже если улетаю куда-то в отпуск или просто выдаются выходные — буквально два — три дня, и я начинаю сходить с ума, потому что скучаю по работе. Я в какой-то степени зависима от съемок, репетиций, спектаклей. И когда плотный график, меня это даже радует. Силы, конечно, расходуются — иногда бывает так, что приезжаешь домой ночью с очередной смены, в два часа ложишься спать. А в четыре уже просыпаешься — и опять на смену», — объяснила она.

Актриса отметила, что ест обычно один раз в день, а на завтрак пьет только кофе. Однако у нее есть одна традиция, которую она старается никогда не нарушать.

«Я ем один раз в день, когда выдается время. Иногда смотрю на людей, которые красиво накрывают на стол, у них там первое, второе, третье, и думаю: откуда у них столько времени? Но все-таки есть и у нас с подружками традиция раз в неделю собираться в ресторане, за красивым ужином. Разговариваем о своем, о женском. Как правило, это затягивается на несколько часов», — сказала Кошкина.