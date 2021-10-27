Сериал «Зена — королева воинов» приобрел огромную популярность. Исполнительница главной роли Люси Лоулесс поделилась подробностями проекта. Об этом сообщили «Дни.ру».

Сериал выходил на экраны с 1995 по 2001 год. По мотивам проекта были созданы комиксы, книги и компьютерные игры. Создатели сериала неоднократно планировали сделать перезапуск «Зены», однако осуществить задуманное пока так и не удалось.

Лоулесс в беседе с журналистами рассказала, что создатели сериала все еще не оставили свои задумки. Раньше сделать перезапуск проекта не получилось из-за того, что сценарий не соответствовал ожиданиям. Актриса выразила надежду на то, что в ближайшее время проект вновь воплотится в жизнь.

По словам исполнительницы, оригинальная Зена и ее подруга Габриэль в перезапуске должны найти новую Зену и передать ей эстафету. После этого девушкам стоит оставить свое старое занятие и отправиться на остров Лесбос.

«И открыть гостиницу типа „постель и завтрак“», — пошутила женщина.