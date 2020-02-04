Врачи нашли у известной актрисы Шеннен Доэрти рак груди. Болезнь вернулась к ней после ремиссии. Только теперь медики диагностировали четвертую стадию рака.

«Через несколько дней или недель станет известно, что у меня четвертая стадия. Рак вернулся, и поэтому я здесь», — сказала актриса в эфире шоу Good Morning America.

Она отметила, что врачи нашли рак еще в 2015 году. Доэрти боролась с заболеванием, которое в итоге отступило. В 2018-м болезнь усилилась после ремиссии.

Все это время актриса скрывала свой диагноз, но сейчас она судится со страховой компанией State Farm. Эта тяжба рано или поздно привела бы к тому, что ее болезнь стала бы достоянием общественности. Дом Доэрти пострадал из-за лесного пожара, и она решила раскрыть свой диагноз до того, как о нем узнают из судебных документов.

«Я бы предпочла, чтобы люди услышали это от меня. Я не хочу, чтобы это было искажено судебными документами. Я хочу, чтобы информация была реальной и достоверной», — пояснила актриса.

Шеннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе (США). Сниматься в сериалах она начала еще в детстве, но наибольшую популярность ей принесли роли в «Зачарованных» и «Беверли-Хиллз, 90210».