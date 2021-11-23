Актриса из «Великолепного века» рассказала, как сбросила 35 кг

Актриса из сериала «Великолепный век» Пелин Карахан рассказала, как сбросила 35 килограммов. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Актриса поделилась, что похудеть ей помогли занятия боксом. Она отметила, что тренировки не только способствуют похудению, но и помогают сбросить стресс.

Также Карахан изменила питание. Она отказалась от мучного и сладкого, жирного мяса. Также актриса включила в рацион овощи и зелень.