Актриса из «Универа» впервые стала мамой

Актриса Анастасия Иванова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «След», впервые стала мамой. Радостную новость актриса сообщила поклонникам у себя в Instagram, написали Дни.ру.

Оказалось, что ребенок родился еще 5 августа. Пол и имя актриса пока не раскрывает, однако сообщила о рождении первенца и опубликовала фотографию, на которой ее супруг прижимается ухом к ее беременному животу.

«Это месяц назад было. Сейчас то мы все дома уже, все втроем», — пояснила актриса в подписи к фотографии.

Муж Ивановой, музыкант Владислав Онищенко, тоже опубликовал фотографию, на которой видна ручка новорожденного, и признался в любви своей супруги.

Поклонники в комментариях порадовались за молодых родителей и горячо поздравили их с радостным событием.

Также в августе впервые стала мамой звезда сериала «Папины дочки», актриса Елизавета Арзамасова. У актрисы и ее мужа, фигуриста Ильи Авербуха, родился сын. После рождения ребенка Арзамасова опубликовала фотографии из роддома.