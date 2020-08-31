Актриса из «Терминатора» Лесли Хэмилтон скончалась в США

В США ушла из жизни Лесли Хэмилтон Фрис, сестра звезды «Терминатора» Линды Хэмилтон. В одной из частей франшизы она была дублером главной героини.

Лесли Хэмилтон «неожиданно» скончалась в Нью-Джерси еще 22 августа, сообщил портал People. Родные 63-летней американки не сразу обнародовали информацию о ее кончине. Представители ее сестры Линды подтвердили смерть женщины.

Всю свою жизнь Лесли посвятила работе медсестры скорой помощи, работала в хосписе и в кино снялась только однажды. Режиссер Джеймс Кэмерон пригласил сестру Хэмилтон на съемки фильма «Терминатор-2. Судный день», который вышел на экраны в 1991 году. Она исполнила роль Т-1000, превратившегося в Сару Коннор. Появилась Лесли и в сцене, где героиня ее сестры наблюдает за собой же, играющей с маленьким сыном.

У Лесли Хэмилтон остались трое детей, двое внуков, сестра-близнец Линда и младшие сестра и брат. Причина смерти женщины не уточняется.