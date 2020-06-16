    16 июня 2020, 17:19

    Актриса из «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

    Дарья Морозова

    Актриса Анна Кошмал, известная по сериалу «Сваты», рассказала об актерском составе нового сезона. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на ее Instagram.

    По ее словам, «никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты». Также актриса уточнила, что дата выхода новой части сериала пока не известна.

    «Когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет», — заключила она.

    Также отвечая на вопросы подписчиков, она опровергла слухи, что играющий в сериале Ивана Будько артист Федор Добронравов достал всех своими шутками на съемочной площадке.

    Ранее стало известно, что Людмиле Артемьевой увеличили гонорар за съемки в седьмом сезоне сериала «Сваты». Поклонники сериала активно обсуждали информацию о том, что Артемьева уходит из проекта. Они были сильно опечалены этой новостью. Чуть позже актриса обрадовала фанатов и рассказала, что ее героиня все же останется в сериале. В окружении знаменитости рассказали, что она смогла договориться о прибавке к гонорару: ей будут доплачивать 50 тысяч рублей за каждый день съемок.