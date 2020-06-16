Актриса из «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

По ее словам, «никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты». Также актриса уточнила, что дата выхода новой части сериала пока не известна.

«Когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет», — заключила она.

Также отвечая на вопросы подписчиков, она опровергла слухи, что играющий в сериале Ивана Будько артист Федор Добронравов достал всех своими шутками на съемочной площадке.

Ранее стало известно, что Людмиле Артемьевой увеличили гонорар за съемки в седьмом сезоне сериала «Сваты». Поклонники сериала активно обсуждали информацию о том, что Артемьева уходит из проекта. Они были сильно опечалены этой новостью. Чуть позже актриса обрадовала фанатов и рассказала, что ее героиня все же останется в сериале. В окружении знаменитости рассказали, что она смогла договориться о прибавке к гонорару: ей будут доплачивать 50 тысяч рублей за каждый день съемок.