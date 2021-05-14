Актриса из «Сватов» рассказала, когда зрители смогут узнать дату выхода 7 сезона

Называть точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» пока рано. Об этом написала в Instagram актриса Анна Кошмал.

«Не досняли. Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить съемки и выпустить седьмой сезон! Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить! Как только съемки окончатся, вы сразу об этом узнаете», — пообещала звезда.

По ее словам, отснято уже больше половины, но работа над финальными эпизодами временно приостановлена из-за пандемии.

Кошмал исполнила в «Сватах» роль Жени Ковалевой. Она снялась в пятом и шестом сезонах сериала, в которых сыграла внучку главных героев.

Работа над заключительной частью началась в январе 2020 года. Однако съемки прервали из-за пандемии коронавируса, написала «Политика сегодня». В Сети периодически появляется информация, что премьера новых «Сватов» пройдет летом.

Первый сезон украинского комедийного сериала вышел в 2008 году, шестой завершился в 2013-м и должен был оказаться завершающим. Однако по многочисленным просьбам поклонников авторы написали сценарий для еще одного сезона.