Актриса из сериала «Великолепный век» Сабина Тозия скончалась

Актриса Сабина Тозия, известная по сериалу «Великолепный век», умерла. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее коллегу по сериалу Мерьем Узерли.

По данным сайта «Дни.ру», 75-летняя Тозия страдала от опухоли мозга. Ей сделали успешную операцию, но через некоторое время актрису частично парализовало. Точная причина ее смерти пока не уточняется.

«Я так тебя люблю. Мы поработали вместе над тремя потрясающими проектами: «Великолепным веком», «Материнской раной» и «Мафия не может править миром», — написала Узерли в своем Instagram.

Тозия в «Великолепном веке» сыграла кормилицу султана Сулеймана и смотрительницы его гарема Афифе-хатун.

Ранее стало известно, что актеры из турецкого сериала «Великолепный век» будут вместе работать над новым проектом «Легенда». В нем, в частности, примут участие Селим Байрактар и Филиз Ахмет.

Главную героиню «Легенды» сыграет молодая актриса Эбру Шахин. Планируется, что в сериале будет три сезона, они будут выходить на телеканале ATV.

Байрактар играет в «Великолепном веке» евнуха Сюмбюль-агу, а Филиз Ахмет — Нигяр. Для них обоих новый проект будет отличным шансом уйти от этих образов.

Действие «Легенды» будет развиваться в IX веке. По сюжету сериала, сын могущественного хана полюбил простую скромную девушку из бедного горного села. Паре приходится бороться с предрассудками ради того, чтобы быть вместе.