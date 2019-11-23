Актриса из сериала «Теория большого взрыва» скончалась в США

Дочь актрисы Эми Ричардсон сообщила, что Хейтц умерла в городе Хайленд-Парк в больнице из-за застойной сердечной недостаточности.

Джейн Гэллоуэй Хейтц начала свою карьеру на телевидении в 90-х годах. Она известна во всем мире благодаря ролям в сериалах «Теория большого взрыва», «Бесстыжие», «C.S.I. Место преступления», «Скорая помощь», «Анатомия страсти», «Лузеры» и многих других.